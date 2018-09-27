Политолог: уход Кожемяко с Сахалина не повлияет на строительство моста

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Проект строительства моста с материка на Сахалин после ухода из региона Олега Кожемяко, который назначен новым врио губернатора Приморья, не будет закрыт, считает политолог, заведующий кафедрой журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ Виктор Бурлаков.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.
Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины прошлого века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах, но тогда реализовать его не получилось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В ходе прямой линии 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина. В настоящее время параметры строительства мостового перехода на Сахалин проходят доработку. Кожемяко активно участвует в инициировании проекта.
"Вряд ли проект свернут после ухода Кожемяко, так как идея строительства моста уже поднялась на уровень федерального центра… Идея строительства моста будет всплывать постоянно и точно не умрет", — сказал политолог.
"Хорошо, если он успеет это сделать, Тарасенко не успел. За три месяца глобальных экономических проблем в крае не решить — на это нужны годы. При этом сейчас нет стратегического видения развития каждого в отдельности региона Дальнего Востока. И если Кожемяко сможет предложить стратегию на каком-то концептуальном уровне и она найдет поддержку в федеральном центре и в головах людей, будет хорошо", — сказал Бурлаков.
По его словам, у Кожемяко в Приморье может возникнуть проблема с выстраиванием контакта с местными элитами, так как в регионе его уже не считают "приморским".
"У его есть поддержка федерального центра, но и у Тарасенко она была, поэтому это не определяющий фактор. А определяющий — его энергия и способность договариваться", — отметил Бурлаков.
По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.