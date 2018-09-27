Политолог: уход Кожемяко с Сахалина не повлияет на строительство моста

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Проект строительства моста с материка на Сахалин после ухода из региона Олега Кожемяко, который назначен новым врио губернатора Приморья, не будет закрыт, считает политолог, заведующий кафедрой журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ Виктор Бурлаков.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.

Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины прошлого века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах, но тогда реализовать его не получилось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В ходе прямой линии 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина. В настоящее время параметры строительства мостового перехода на Сахалин проходят доработку. Кожемяко активно участвует в инициировании проекта.

"Вряд ли проект свернут после ухода Кожемяко, так как идея строительства моста уже поднялась на уровень федерального центра… Идея строительства моста будет всплывать постоянно и точно не умрет", — сказал политолог.

Также он отметил, что Кожемяко назначили в Приморье как антикризисного менеджера, что говорит о проблемах и неопределенной ситуации в регионе. Поэтому ему нужно за короткий срок до декабря — предполагаемой даты новых выборов губернатора Приморья — успеть провести тактические действия по устранению неотложных проблем в крае.

"Хорошо, если он успеет это сделать, Тарасенко не успел. За три месяца глобальных экономических проблем в крае не решить — на это нужны годы. При этом сейчас нет стратегического видения развития каждого в отдельности региона Дальнего Востока. И если Кожемяко сможет предложить стратегию на каком-то концептуальном уровне и она найдет поддержку в федеральном центре и в головах людей, будет хорошо", — сказал Бурлаков.

По его словам, у Кожемяко в Приморье может возникнуть проблема с выстраиванием контакта с местными элитами, так как в регионе его уже не считают "приморским".

"У его есть поддержка федерального центра, но и у Тарасенко она была, поэтому это не определяющий фактор. А определяющий — его энергия и способность договариваться", — отметил Бурлаков.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.