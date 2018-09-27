ЕР выдвинет кандидата на пост главы Приморья после назначения даты выборов

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. "Единая Россия" будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья после назначения даты выборов, рассказал РИА Новости представитель регионального отделения партии.

"Нашем уставом это предусмотрено (выдвижение кандидата — ред.), да. Для начала, чтобы провести процедуру по выдвижению кандидата на выборы губернатора Приморского края, нужно соблюсти ряд правил, предусмотренных законодательством", — рассказал собеседник.

Как отметил представитель партии, для начала нужно узнать дату новых выборов.

"Мы ждем решения депутатов законодательного собрания края. Поэтому, скорее всего, я предполагаю, что они назначат внеочередное заседание, на котором будет назначена дата выборов. Начиная с этого момента мы уже будем планировать свою деятельность: выдвижение кандидатов, будут проводиться расширенные заседания политсовета; там уже будет более конкретные решения принимать", — сообщил представитель регионального отделения "Единой России".

По словам собеседника, официальное выдвижение кандидата от партии будет после проведения конференции. "Мы, безусловно, поддерживаем решение президента России, который в свою очередь одобрил и поддержал кандидатуру Олега Кожемяко", — отметил он.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.