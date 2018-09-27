ЕР выдвинет кандидата на пост главы Приморья после назначения даты выборов

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. "Единая Россия" будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья после назначения даты выборов, рассказал РИА Новости представитель регионального отделения партии.
"Нашем уставом это предусмотрено (выдвижение кандидата — ред.), да. Для начала, чтобы провести процедуру по выдвижению кандидата на выборы губернатора Приморского края, нужно соблюсти ряд правил, предусмотренных законодательством", — рассказал собеседник.
Как отметил представитель партии, для начала нужно узнать дату новых выборов.
"Мы ждем решения депутатов законодательного собрания края. Поэтому, скорее всего, я предполагаю, что они назначат внеочередное заседание, на котором будет назначена дата выборов. Начиная с этого момента мы уже будем планировать свою деятельность: выдвижение кандидатов, будут проводиться расширенные заседания политсовета; там уже будет более конкретные решения принимать", — сообщил представитель регионального отделения "Единой России".
По словам собеседника, официальное выдвижение кандидата от партии будет после проведения конференции. "Мы, безусловно, поддерживаем решение президента России, который в свою очередь одобрил и поддержал кандидатуру Олега Кожемяко", — отметил он.
По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.