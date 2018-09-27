Сахалин ждут двухуровневые выборы в 2019 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен – РИА Новости. Выборы на Сахалине в 2019 будут двухуровневыми в связи с досрочными выборами губернатора, сообщила в четверг РИА Новости председатель областной избирательной комиссии Виктория Черкасова.

"В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Сахалинской области должны были состояться только муниципальные выборы. Островитяне должны были отдать свои голоса за депутатов Южно-Сахалинской городской думы и их коллег из Невельского и Ногликского городских собраний. В связи с тем, что Олег Кожемяко назначен временно исполняющим обязанности главы Приморского края, в следующем году в области пройдут и досрочные региональные выборы губернатора Сахалинской области", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, решение о назначении даты выборов избирком обнародует не ранее июня 2019 года.

Выдвижение кандидатов, соответственно, начнется в июне-июле следующего года, отметила глава сахалинского избиркома.