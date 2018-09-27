Решение о дате выборов в Приморье примут после приезда Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Решение о назначении даты выборов главы Приморья будет принято после приезда в регион врио губернатора Олега Кожемяко, сообщил РИА Новости председатель комитета по региональной политике и законности законодательного собрания края Джамбулат Текиев.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября. Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.

"Пока дата внеочередного собрания заксобрания не назначена, сейчас идут консультации, будет ли назначать дату выборов избирком или парламент. Избирком сможет сделать это в любое время, а мы — с 10 по 15 октября. Врио губернатора в регион приедет, и тогда будет принято это решение", — сказал Текиев.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.