Политолог: Кожемяко имеет все шансы стать главой Приморья

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Олег Кожемяко, назначенный врио губернатора Приморья, воспринимается Кремлем как антикризисный менеджер, и его сильный политический статус дает ему все шансы на победу на выборах главы края, считает политолог Сергей Гребенюк.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.

"Кремль воспринимает Кожемяко как антикризисного менеджера для регионов, где требуется приложение усилий и фокусировка внимания. Например, из Амурской области на Сахалин Кожемяко перешел после ареста (экс-главы Сахалинской области Александра) Хорошавина, когда в регионе была аховая ситуация и доверие к элитам было подорвано. В Приморье сейчас еще есть "шлейф" выборов, а у власти — потери в репутации", — сказал политолог.

По его словам, сейчас в Приморье требуется понятная и сильная фигура, которая сможет победить на выборах губернатора. "Здесь Кожемяко воспринимается как местный, у него сильные позиции", — отметил собеседник.

Гребенюк полагает, что сейчас у Кожемяко в регионе три основные задачи перед выборами.

"Первая — формирование управленческой команды. Это процесс, который начал, но не завершил Тарасенко. Вторая — заручиться поддержкой местных элит и восстановить связи, в том числе с муниципалитетами, консолидировать вокруг себя широкие массы. И третья — начать избирательную кампанию. Сроки до выборов короткие, и нужно также повысить узнаваемость и работать над рейтингом", — добавил Гребенюк, отметив, что у Кожемяко есть все шансы на победу на выборах.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.