МВД хочет дать дознавателям доступ к данным о счетах граждан и юрлиц

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. МВД РФ предлагает расширить число сотрудников, которые имеют право запрашивать в банках информацию о счетах, вкладах и операциях предпринимателей и юрлиц, даже если они не являются подозреваемыми по уголовному делу, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту приказа, министерство предлагает включить в перечень сотрудников, которые имеют такие полномочия, дознавателей. Сейчас на это имеют право только следователи. Дознаватели могут запрашивать данные о счетах и банковских операциях подозреваемых только в соответствии со статьей 115 УПК РФ ("Наложение ареста на имущество").

По этой статье при наложении ареста на денежные средства и иные ценности, которые находятся на счете, во вкладе или на хранении в банках и других кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично. Руководители банков обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также следователя или дознавателя на основании судебного решения.

"Получить справки о счетах лиц, не являющихся подозреваемыми (обвиняемыми), в том числе в целях раскрытия преступления и установления всех его обстоятельств, дознаватель не вправе… Отсутствие у дознавателя соответствующего полномочия не позволяет обеспечить своевременное выполнение следственных действий, направленных на сбор доказательств, что существенно затрудняет установление виновного лица, а также влечет нарушение прав потерпевших на доступ к правосудию", — говорится в тексте проекта.

По информации разработчика документа, данные обстоятельства обусловили низкий процент возмещаемости ущерба по преступлениям, связанным с движением денег по счетам предпринимателей и юрлиц. За семь месяцев 2018 года он составил только 14,8%, в 2017 году – 15,7%.

По данным территориальных органов МВД России, в 2017 году в производстве дознавателей находилось чуть больше 47 тысяч подобных уголовных дел. За семь месяцев 2018 года – почти 26 тысяч. В 2017 году дознавателями с согласия надзирающих прокуроров на основании судебного решения направлено почти 5 тысяч запросов об изъятии в банках сведений ограниченного доступа. За семь месяцев 2018 года – почти 4 тысячи.

При этом на согласование запроса у прокурора затрачивается в среднем около суток (в ГУ МВД России по Москве до семи суток), а на рассмотрение судом – около трех суток (в ГУ МВД России по Москве до двух месяцев). Решение суда кредитными организациями исполняется в срок до трех месяцев.

По информации министерства, из-за отсутствия у дознавателей необходимых полномочий в 2017 году по почти 3 тысячам уголовных дел, где возникала потребность в получении информации из банков, указанные справки не истребовались. За семь месяцев 2018 года – по 2,1 тысячи уголовных дел. Разработчик планирует, что данный законопроект вступит в силу в декабре 2019 года.