Выборы в Приморье не будут "легкой прогулкой" для КПРФ, считают эксперты

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Выборы губернатора Приморья не будут "легкой прогулкой" для коммунистов после назначения Олега Кожемяко врио главы края, который заявил о желании участвовать в избирательной гонке, шансы на победу у бывшего начальника Сахалина большие, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.

По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, появление Кожемяко в Приморье — очень плохая новость для Андрея Ищенко: кандидату от КПРФ предстоит встретиться с очень серьезным оппонентом, хорошо зарекомендовавшим себя.

"И легкой прогулкой эти выборы для коммунистов уже не будут", — отметил Мухин.

Аналитик добавил, что шансы на победу у Кожемяко большие: у него есть опыт, есть реализованные проекты и он не чужой на Дальнем Востоке кандидат.

Хорошими шансы на победу Кожемяко считает и гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев; в пользу этого, по его мнению, говорит то, что бывший губернатор Сахалина не варяг, и претензий к его прежней работе не было.

"Я думаю, что они (шансы на победу на выборах) есть… У него одни плюсы, никаких минусов. Вопрос в том только, кто будет с ним бороться", — сказал Журавлев.

Социальная повестка — залог успеха

Среди задач, которые для успеха в избирательной кампании Кожемяко надо решить, Журавлев назвал вопрос социальной озабоченности населения.

"Ведь голосовали-то (во втором туре выборов) во многом по вопросам именно социальным люди, и вот если он найдет формулу, которая людей успокоит… Потому что вот эти заявления: "мы отменим пенсионную реформу", это все популизм, вы понимаете, что никакой губернатор, никакой законодатель региональный ее отменить не может по определению, не в его власти, это федеральный закон", — пояснил он.

По его словам, если Кожемяко удастся найти формулу, которая сможет объяснить населению, что он может сделать для народа в новых социальных условиях, чтобы реформирование пенсионной системы прошло наименее болезненно, то он выиграет выборы. Аналитик добавил, что для Кожемяко важно выступить с некоей социальной повесткой. "Не обязательно говорить именно о реформе, но просто люди должны понимать, насколько им будет лучше, если они его выберут", — заключил политолог.