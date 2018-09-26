ОБСЕ приветствует решение ВС России о смягчении ответственности за репосты

ВЕНА, 26 сен — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствует решение Верховного суда РФ, касающееся смягчения ответственности интернет-пользователей за репосты.

"Это решение в правильном направлении и, надеюсь, оно предотвратит неоправданное преследование российских граждан в судебном порядке. Поэтому я призываю власти продолжать в том же духе и последовать рекомендациям Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека об улучшении законодательства в сфере борьбы с экстремизмом и практике его применения", — заявил Дезир, его цитирует пресс-служба ОБСЕ.

Он вновь призвал российские власти реформировать законодательство в сфере борьбы с экстремизмом и гарантировать, что необходимость защиты общественной безопасности и порядка не будет противоречить фундаментальному праву человека на свободу выражения.

Пленум Верховного суда РФ внес изменения в свое же постановление "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности". Суд акцентировал внимание нижестоящих судов на то, что основанием привлечения лица к ответственности должны служить данные о личности обвиняемого и иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения, а не только лишь факт размещения лицом спорного материала в социальной сети.

Помимо этого судам следует оценивать аудиторию запрещенного контента, размещаемого лицом. Если закрытую страницу в социальной сети посетило пять человек, размещение запрещенного контента на такой странице можно признать неопасным для общества. Для таких случаев у правоохранительных органов есть более подходящий механизм — предостережение о недопустимости нарушения закона.

Как заявил судья ВС Владимир Давыдов, репосты экстремистских материалов нельзя считать преступлением, если нет доказательств умысла на разжигание ненависти.