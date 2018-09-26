ЦИК назвал сроки проведения выборов в Сахалинской и Астраханской областях

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Губернаторские выборы в Сахалинской и Астраханской областях, где сменятся руководители, должны будут пройти, по закону, в единый день голосования в сентябре 2019 года, в Кабардино-Балкарии главу республики в тот же день выберет местный парламент, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, заявившего о желании участвовать в выборах главы Приморского края. Тарасенко, по словам президента, попросился на другую работу. При этом пока не известно, кто до новых выборов будет исполнять обязанности главы Сахалина. Кроме того, в среду Путин назначил замруководителя ФТС Сергея Морозова врио губернатора Астраханской области, а Казбека Кокова, работавшего в администрации президента, — врио главы Кабардино-Балкарии.

"Выборы состоятся в обозначенный законом срок – в сентябре 2019 года", — сообщил Булаев в ответ на вопрос о том, когда пройдут новые выборы в этих регионах.

Он уточнил, что в Кабардино-Балкарии глава республики избирается законодательным собранием, а не на прямых выборах, как в Сахалинской и Астраханской областях.

Замглавы ЦИК также проинформировал, что смена временно исполняющего обязанности главы Приморского края никак не повлияет на сроки проведения повторных выборов главы региона, которые должны состояться не позднее 16 декабря.