Эксперт: Кожемяко один из самых опытных региональных политиков в стране

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко во время встречи. 26 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко во время встречи. 26 сентября 2018

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Врио главы Приморья Олег Кожемяко один из самых опытных региональных политиков в стране, такое мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости высказал президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

"Все-таки это уже четвертый регион, который он возглавляет. За свою биографию он прошел через несколько избирательных кампаний", — сказал Минченко.

Также эксперт отметил, что Кожемяко для Приморья является "не чужим человеком".

"Кожемяко — это человек, который длительное время работал в Приморье. Его становление произошло именно там. И он не чужой человек для региона", — отметил Минченко.

Кроме того, Минченко заявил, что благодаря своему опыту политик сможет эффективно отстаивать интересы приморцев на федеральном уровне.

"Я думаю, что и с точки зрения лоббистской эффективности, и с точки зрения публичной политики — это сильная фигура", — сказал Минченко.

Эксперт охарактеризовал врио главы Приморья как умеющего договариваться и в то же время достаточно жесткого политика.

"Это достаточно жесткий человек, достаточно жесткий управленец, с одной стороны, с другой стороны, опытный, понимающий, что где-то надо быть жестким, а где-то надо уметь договариваться", — сказал президент холдинга "Минченко консалтинг".

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко и назначил врио главы региона Олега Кожемяко.