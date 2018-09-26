Путин назначил Морозова врио губернатора Астраханской области

19:4826.09.2018
(обновлено: 19:49 26.09.2018)
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Астраханской области Александра Жилкина, назначил Сергея Морозова временно исполняющим обязанности губернатора, сообщила пресс-служба Кремля.
"Постановляю… принять отставку Губернатора Астраханской области Александра Жилкина по собственному желанию. Назначить Морозова Сергея Петровича временно исполняющим обязанности Губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Астраханской области", — приводят текст указа в пресс-службе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.