Путин назначил Морозова врио губернатора Астраханской области

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Сергей Морозов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Сергей Морозов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Астраханской области Александра Жилкина, назначил Сергея Морозова временно исполняющим обязанности губернатора, сообщила пресс-служба Кремля.

"Постановляю… принять отставку Губернатора Астраханской области Александра Жилкина по собственному желанию. Назначить Морозова Сергея Петровича временно исполняющим обязанности Губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Астраханской области", — приводят текст указа в пресс-службе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.