Путин назначил Кожемяко врио главы Приморья

Главное за 26 сентября 2018 года (8)

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко во время встречи. 26 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко во время встречи. 26 сентября 2018

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, сообщила пресс-служба Кремля.

"Постановляю… принять отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко по собственному желанию. Назначить Кожемяко Олега Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края, приняв его отставку с должности губернатора Сахалинской области по собственному желанию", — говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.