Смена врио главы Приморья не влияет на сроки повторных выборов, заверил ЦИК

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Смена временно исполняющего обязанности главы Приморского края никак не повлияет на сроки проведения повторных выборов главы региона, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Президент России Владимир Путин в среду сообщил, что готов назначить губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, заявившего о желании участвовать в выборах главы Приморского края, временно исполняющим обязанности руководителя этого региона; нынешний врио главы Приморья Андрей Тарасенко, по словам президента, попросился на другую работу.

"Это решение никак не влияет на сроки проведения избирательной кампании", — сказал Булаев в ответ на вопрос, повлияет ли смена врио на проведение предстоящих повторных выборов, которые должны состояться в регионе не позднее 16 декабря.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября.