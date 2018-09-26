Путин назначил Казбека Кокова врио главы Кабардино-Балкарии

Главное за 26 сентября 2018 года (8)

Казбек Коков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 сентября 2018

Казбек Коков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 сентября 2018

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова, назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Казбека Кокова, сообщила пресс-служба Кремля.

"Постановляю… принять отставку главы Кабардино-Балкарской Республики Юрия Кокова по собственному желанию… Назначить Кокова Казбека Валерьевича временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики до вступления в должность лица, избранного главой Кабардино-Балкарской Республики", — говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.