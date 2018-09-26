МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал нормальной ситуацию с выборами в Приморском крае.

Путин в среду сообщил, что готов назначить губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, заявившего о желании участвовать в выборах главы Приморского края, временно исполняющим обязанности руководителя этого региона; нынешний врио главы Приморья Андрей Тарасенко, по словам президента, попросился на другую работу.

"Владимир Владимирович, будучи во Владивостоке на форуме я как человек, который родился в Приморье, вырос там и начинал работать, конечно, смотрел на ситуацию, которая там возникла, – она не очень хорошая", — сказал Кожемяко.

"Что вы имеете в виду?", — поинтересовался президент. Кожемяко сказал, что имеет в виду ситуацию с выборами. "Почему нехорошая? Нормальная ситуация", — сказал Путин.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября.