Путин не возражает против участия Кожемяко в выборах главы Приморья

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не возражает против участия главы Сахалинской области Олега Кожемяко в предстоящих повторных выборах главы Приморского края.

О таком желании глава Сахалина заявил на встрече с президентом в среду. "Я вас правильно понял — вы хотите принять участие в выборах губернатора Приморского края?", — уточнил Путин на встрече с Кожемяко.

Тот подтвердил свои намерения. "Олег Николаевич, у вас действительно большой опыт и весьма позитивный. Вы ведь были руководителем Корякского округа на Камчатке, потом успешно работали в качестве губернатора Амурской области и вот уже несколько лет — три года — вы работаете на Сахалине, и тоже с хорошими показателями", — отметил Путин.

"Что ж, если вы хотите попробовать свои силы с большим объемом работы, а, безусловно, Приморье — это больший объем работы, это очень перспективный и стратегически важный для России регион… Я не возражаю, пожалуйста", — продолжил глава государства.