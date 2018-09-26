Правозащитник Пинчук призвал противостоять оппонентам России

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Российский правозащитник Сергей Пинчук, в адрес которого поступали угрозы от украинской делегации на 39-й сессии Совета по правам человека ООН, призвал более серьезно противостоять оппонентам России на международных площадках, задействовав силы народной дипломатии.

Российский правозащитник Александр Молохов выступил на площадке ООН во вторник с докладом, в котором уделил внимание "крымским санкциям" со стороны США, ЕС и Украины, а его коллега Сергей Пинчук призвал страны-участницы ООН оказать серьезное давление на Украину, где происходит ущемление прав крымских татар. После выступления к Пинчуку в кулуарах подошел один из участников украинской делегации и, пригрозив ему пальцем, пообещал его "достать".

"…Большинство стран, особенно западных, следуют вслепую в фарватере политики Евросоюза, согласно которой Россия является агрессором и незаконно оккупировала Крым, и что гражданские права крымчан везде и повсеместно нарушаются, нарушаются права крымских татар и украинцев. Противопоставить этой позиции можно только собственную объективную информацию. Вот почему так важно, чтобы на открытых международных площадках присутствовали представители Крыма, люди, которые не понаслышке знают ситуацию на полуострове… Понятно, что это только начало процесса, если мы серьезно хотим противостоять нашим оппонентам, подобные акции должны быть и в последующем", — сказал Пинчук в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, институты гражданского общества должны более активно подключаться к этому процессу, так как на международных дискуссионных площадках участвует большое количество западных общественных организаций, в то время как россиян практически не видно.

"Это повод чтобы скорректировать внешнеполитическую линию с точки зрения поддержки силами народной дипломатии", — подчеркнул Пинчук.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".