Правозащитник Пинчук призвал противостоять оппонентам России

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Российский правозащитник Сергей Пинчук, в адрес которого поступали угрозы от украинской делегации на 39-й сессии Совета по правам человека ООН, призвал более серьезно противостоять оппонентам России на международных площадках, задействовав силы народной дипломатии.
"…Большинство стран, особенно западных, следуют вслепую в фарватере политики Евросоюза, согласно которой Россия является агрессором и незаконно оккупировала Крым, и что гражданские права крымчан везде и повсеместно нарушаются, нарушаются права крымских татар и украинцев. Противопоставить этой позиции можно только собственную объективную информацию. Вот почему так важно, чтобы на открытых международных площадках присутствовали представители Крыма, люди, которые не понаслышке знают ситуацию на полуострове… Понятно, что это только начало процесса, если мы серьезно хотим противостоять нашим оппонентам, подобные акции должны быть и в последующем", — сказал Пинчук в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
"Это повод чтобы скорректировать внешнеполитическую линию с точки зрения поддержки силами народной дипломатии", — подчеркнул Пинчук.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".