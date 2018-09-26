Эсеры предложили сделать наследуемой страховую часть пенсии

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов совместно с однопартийцами внес в Госдуму законопроект, предлагающий сделать право на получение страховых пенсий наследуемым, сообщила пресс-служба партии.

Как пояснили в Пенсионном фонде, сейчас наследование страховой пенсии возможно в одном случае – родственники могут получить одну выплату за месяц, в котором наступила смерть пенсионера, если при жизни он этого сделать не успел.

"Эти отчисления (накопленные за время трудовой деятельности — ред.) должны возвращаться в виде пенсий – если не самому плательщику, то его ближайшим родственникам", — цитирует Миронова его пресс-служба.

Законопроектом предлагается сделать право на получение страховой части пенсии по старости наследуемым. Проектом вводится новое понятие – "гарантированный период получения страховой пенсии по старости". Этот период рассчитывается по формуле: возраст ожидаемой продолжительности жизни, ежегодно определяемый правительством, плюс пять лет.

"Если человек умирает до истечения этого гарантированного периода, или даже до его наступления, пенсионные выплаты получают наследники. Причем это никак не должно ущемлять их собственные пенсионные права, свою пенсию они также будут получать", — сказал Миронов.

Согласно действующему законодательству, гражданин имеет право заранее определить правопреемников средств своих пенсионных накоплений и то, в каких долях будут распределяться между ними эти средства в случае его смерти. Выплата средств пенсионных накоплений родственникам первой очереди, к которым относятся дети, супруг и родители, осуществляется в равных долях. Правопреемники второй очереди — братья, сестры, дедушки и внуки — имеют право на получение средств пенсионных накоплений, если отсутствуют родственники первой очереди.

Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам, если смерть гражданина наступила до назначения ему выплаты, после того как была назначена, но еще не выплачена, либо после назначения ему срочной пенсионной выплаты — невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений.