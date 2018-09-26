Полпред высказался о новой границе между Ингушетией и Чечней

НАЛЬЧИК, 26 сен – РИА Новости. Границу между Ингушетией и Чечней, которую в среду определили главы двух республик, предстоит утвердить Совету Федерации, сообщил полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни и Рамзан Кадыров в среду подписали соглашение об определении границы между регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями.

"В соответствии с частью 3 статьи 67 Конституции РФ границы между субъектами могут быть изменены с взаимного согласия руководителей субъектов. Это согласие достигнуто. При достижении согласия в соответствии с пунктом "а" статьи 102 Конституции РФ Совет Федерации может утвердить новые границы между субъектами РФ после инициативного выхода глав республик на уровень Совета Федерации. То есть, здесь полностью исполняется основной закон – Конституция РФ", — сказал Матовников журналистам после церемонии подписания соглашения.

Он добавил, что полностью поддерживает инициативу по решению вопроса, "давность которого уже более 25 лет".

Вопрос об определении линии административной границы между Чечней и Ингушетией возникает периодически с начала 90-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в сентябре 2012 года создал комиссию по "уточнению и согласованию административной границы" между двумя республиками. В начале сентября текущего года Кадыров подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни и разрешения спорных вопросов при ее установлении.