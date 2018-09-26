Полпред высказался о новой границе между Ингушетией и Чечней

НАЛЬЧИК, 26 сен – РИА Новости. Границу между Ингушетией и Чечней, которую в среду определили главы двух республик, предстоит утвердить Совету Федерации, сообщил полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников.
"В соответствии с частью 3 статьи 67 Конституции РФ границы между субъектами могут быть изменены с взаимного согласия руководителей субъектов. Это согласие достигнуто. При достижении согласия в соответствии с пунктом "а" статьи 102 Конституции РФ Совет Федерации может утвердить новые границы между субъектами РФ после инициативного выхода глав республик на уровень Совета Федерации. То есть, здесь полностью исполняется основной закон – Конституция РФ", — сказал Матовников журналистам после церемонии подписания соглашения.
Он добавил, что полностью поддерживает инициативу по решению вопроса, "давность которого уже более 25 лет".
Глава Чечни Рамзан Кадыров в сентябре 2012 года создал комиссию по "уточнению и согласованию административной границы" между двумя республиками. В начале сентября текущего года Кадыров подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни и разрешения спорных вопросов при ее установлении.