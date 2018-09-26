МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Голос депутата Жореса Алферова (КПРФ) учли "за" проект об изменениях в пенсионном законодательстве из-за его однопартийца, который случайно задел кнопку голосования бутылкой воды.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении правительственный законопроект по совершенствованию пенсионного законодательства с учетом поправок к нему, часть из которых внес президент РФ Владимир Путин. Голосование по проекту было открытым. За принятие законопроекта во втором чтении проголосовали 326 депутатов, 59 выступили против, один парламентарий воздержался.

После голосования по законопроекту депутат Николай Коломейцев (КПРФ) обратил внимание на то, что депутат Жорес Алферов (КПРФ) сообщал ему о том, что намерен голосовать против. "А там ошибочно просто вот на автопилоте человек неправильно нажал", — сказал он.

Однако депутат Сергей Казанков (КПРФ) признался, что стал причиной ошибочного голосования Алферова. "Тут действительно получилось, что я отставил бутылку с водой и попал на кнопку "за" своему товарищу отсутствующему. Поэтому для стенограммы — он не голосовал, это я неудачно поставил бутылку с водой", — сказал Казанков на пленарном заседании.

"Хорошо, что голосование поименное и открытое. А если бы оно было тайным, и вы проголосовали тайно за Жореса Ивановича, а потом разбирайся, кто это сделал… Николай Васильевич (Коломейцев), мы вас уберегли от раскола во фракции", — ответил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения. В частности, он выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Предложения Путина по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом в Госдуму 6 сентября, "Единая Россия" в этот день также внесла первый пакет поправок, которые были приняты в ходе рассмотрения проекта во втором чтении.