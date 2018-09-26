МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Голос депутата Жореса Алферова (КПРФ) учли "за" проект об изменениях в пенсионном законодательстве из-за его однопартийца, который случайно задел кнопку голосования бутылкой воды.
После голосования по законопроекту депутат Николай Коломейцев (КПРФ) обратил внимание на то, что депутат Жорес Алферов (КПРФ) сообщал ему о том, что намерен голосовать против. "А там ошибочно просто вот на автопилоте человек неправильно нажал", — сказал он.
Однако депутат Сергей Казанков (КПРФ) признался, что стал причиной ошибочного голосования Алферова. "Тут действительно получилось, что я отставил бутылку с водой и попал на кнопку "за" своему товарищу отсутствующему. Поэтому для стенограммы — он не голосовал, это я неудачно поставил бутылку с водой", — сказал Казанков на пленарном заседании.
Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения. В частности, он выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.
Предложения Путина по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом в Госдуму 6 сентября, "Единая Россия" в этот день также внесла первый пакет поправок, которые были приняты в ходе рассмотрения проекта во втором чтении.