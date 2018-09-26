Министр нефти Ирана посетит Москву в начале октября

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Министр нефти Ирана Бижан Зангане посетит Москву в начале октября, где примет участие в сессии "Российской энергетической недели-2018", следует из опубликованной программы мероприятия.

Ожидается, что он примет участие в панельной сессии "Каким будет глобальный газовый рынок-2030?" 3 октября вместе со своим российским коллегой Александром Новаком и министром энергетики и промышленности Катара Мохаммедом бин Салехом Аль Садой.

Помимо перечисленных, на форум, который пройдет 3-6 октября, приедут другие профильные министры, в частности, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, председатель совета директоров Saudi Aramco Халид аль-Фалих, министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву и председатель совета директоров ливийской NOC Мустафа Саналла. В программе также заявлено участие генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

В дискуссиях и сессиях "РЭН-2018" также ожидается участие министра нефтяной промышленности Южного Судана Эзекиеля Лола Гаткуота, министра энергетики Замбии Мэтью Нкувы, министра горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэля Мбага Обиан Лима и министра энергетики Южно-Африканской Республики Джеффри Тэмсанка Радебе.

Кроме того, в рамках форума ожидается участие высокопоставленных чиновников профильных министерств и ведомств Шри-Ланки, Вьетнама, Бангладеш, Непала, Армении, Белоруссии и Казахстана.