В ЛДПР считают, что Сигал мог бы возглавить в Приморье народную дружину

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал мог бы возглавить в Приморье народную дружину, но не занять пост губернатора региона, заявил РИА Новости член президиума фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко.
Диденко отметил, что на пост губернатора должен претендовать подготовленный человек, тем более если речь идет о Приморье, пограничной территории РФ.
"Губернатор должен быть подготовленным, в первую очередь в области обороноспособности, безопасности страны. Приморье – территория пограничная, это налагает отпечаток: у губернатора большой объем полномочий, связанный с мобилизационной подготовкой, с ликвидацией ЧС", — отметил Диденко.
Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября.