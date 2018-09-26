В ЛДПР считают, что Сигал мог бы возглавить в Приморье народную дружину

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал мог бы возглавить в Приморье народную дружину, но не занять пост губернатора региона, заявил РИА Новости член президиума фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко.

Сигал ранее заявил, что хотел бы стать губернатором Приморья. Актер, который получил российское гражданство в ноябре 2016 года, сообщил, что его предки по отцовской линии из Приморского края.

Диденко отметил, что на пост губернатора должен претендовать подготовленный человек, тем более если речь идет о Приморье, пограничной территории РФ.

"Губернатор должен быть подготовленным, в первую очередь в области обороноспособности, безопасности страны. Приморье – территория пограничная, это налагает отпечаток: у губернатора большой объем полномочий, связанный с мобилизационной подготовкой, с ликвидацией ЧС", — отметил Диденко.

"В принципе он (Сигал) мог бы возглавить какую-нибудь народную дружину в Приморье по охране правопорядка. Мы не знаем его интеллектуальных способностей. Человек, который вчера получил гражданство, не должен на следующий день идти в губернаторы", — заявил Диденко, добавив, что скорее всего, Сигал сделал заявление относительно своего губернаторства "в шутку".

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября.