В КПРФ заявили, что не будут выдвигать Сигала в губернаторы Приморья

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. В КПРФ готовы встретиться и обсудить сотрудничество с актером, предпринимателем и спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивеном Сигалом после его слов о желании стать губернатором Приморья, заявил первый вице-спикер ГД от КПРФ Иван Мельников.

Ранее Сигал заявил, что "с удовольствием" стал бы губернатором Приморья.

"У нас наш кандидат есть, мы с нашим кандидатом определись. Что касается готовности его (Сигала) работать, если он готов работать в команде, то надо встречать и обсуждать, что он может. Возможно, что в области развития, скажем, физической культуры и спорта, он может что-то позитивное внести", — сказал Мельников РИА Новости, отвечая на вопрос о том, готовы ли принять Сигала в КПРФ и выдвинуть в качестве кандидата главы Приморья.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана.

Депутаты законодательного собрания Приморья могут назначить дату новых выборов губернатора на внеочередном заседании в начале октября, сообщил РИА Новости председатель комитета регионального парламента по регламенту Дмитрий Новиков (ЕР).

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.