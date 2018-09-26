Ушаков анонсировал новые переговоры Болтона и Патрушева

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Разговор об очередном контакте секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по вопросам безопасности Джона Болтона переведен в практическую плоскость, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Будет контакт с Патрушевым, и разговор об этом переведен уже в практическую плоскость", — сказал Ушаков журналистам.

Предыдущая встреча Патрушева и Болтона состоялась в августе в Женеве. Переговоры прошли в закрытом формате в постпредстве США при женевском отделении ООН. С российской стороны в них участвовал также замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Встреча Болтона и Патрушева проходила в продолжение переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись в Хельсинки.