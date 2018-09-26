Путин планирует встречи с главами Таджикистана и Киргизии на саммите СНГ

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27-28 сентября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Таджикистане, на полях саммита планируются встречи с лидерами Таджикистана и Киргизии, заявил в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Программа начнется (27 сентября — ред.) неформальным ужином, это весьма важное мероприятие, когда президенты вне рабочей обстановки общаются друг с другом и обсуждают различные проблемы, в том числе и достаточно чувствительного характера",- сказал Ушаков.

По его словам в саммите примут участие также президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, премьер Армении, вице-премьер Туркменистана.

"На следующий день (28 сентября — ред.) запланировано заседание Совета глав государств в узком составе, затем — заседание в расширенном составе, по итогам планируется подписание ряда документов, после чего предстоит официальный прием", — заявил Ушаков.

"Всего планируется принять 18 документов, часть из них носит содержательный характер, а часть посвящена кадровой теме",- добавил он.

Ушаков отметил, что на полях саммита у Владимира Путина запланированы двусторонние встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

"Также не исключено что состоятся так называемые встречи "на ногах". Мы сами предусматриваем такую встречу 27 сентября в ходе ужина с президентом Молдавии (Игорем) Додоном",- сказал Ушаков.

В ходе саммита планируется обсудить подготовку к совместному празднованию в 2020 году 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Со специальным докладом на эту тему выступит спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.