Замминистра транспорта освобожден от должности по собственной просьбе

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Заместитель министра транспорта Алан Лушников освобожден от должности по собственной просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте правительства в среду.

На минувшей неделе Лушников сообщал журналистам, что планирует покинуть свой пост и заниматься музыкой.

"Освободить Лушникова Алана Валерьевича от должности заместителя Министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", — говорится в распоряжении.

Лушников курировал в Минтрансе железнодорожный транспорт. Он был назначен на эту должность в феврале 2017 года. До этого был помощником бывшего заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича.

В соцсетях есть фото, на которых Лушников стоит во главе музыкального "бэнда". Например, одна из афиш за прошлый год гласит: "В клубе состоится первый концерт нового состава Алана Лушникова и "CtrlBand". Как всегда все в лучших традициях блюза и рок-н-ролла".