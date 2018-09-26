В Кремле пока не готовятся к встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Подготовка новой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ведется, возможность их контактов 11 ноября в Париже, где пройдут мероприятия, связанные со 100-летием окончания Первой мировой войны, пока также не обсуждается, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Какие-то конкретные мероприятия, конкретные встречи в Париже еще пока не проговариваются, потому что мы пока еще даже не знаем, не имеем точного списка возможных участников этой встречи, хотя, как говорят, чуть ли не 50 или более руководителей придут в Париж", — сказал Ушаков журналистам на вопрос о том, возможна ли встреча в Париже Путина и Трампа.

Ранее он сообщил, что российская сторона нацелена положительно ответить на приглашение Франции посетить Париж 11 ноября. Ушаков добавил, что время для предметного обсуждения деталей визита и возможных встреч еще есть.

Ушаков уточнил, что пока не ведется подготовка к какой-либо встрече Путина и Трампа. "Конкретной подготовки не ведется", — сказал он.