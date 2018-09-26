Ушаков назвал дату проведения саммита Россия - Индия

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Саммит Россия-Индия пройдет 4-5 октября, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Ведется подготовка к саммиту Россия-Индия, который будет 4-го вечером, а потом 5 октября", — сказал Ушаков.