МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россия готова полностью восстановить свою часть работы российско-молдавской межправкомиссии, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.

"Межправкомиссия, ее российская часть находится в полной готовности возобновить полноценную работу МПК", — сказал Козак.

"Прагматичная позиция молдавского народа — расширение сотрудничества с Европой, но не надо рушить традиционные, сложившиеся экономические связи, потому что их разрушить легко, а восстановить невозможно. Это очень важно. У нас есть полная готовность расширять", — добавил он.