Путин получает всю информацию о ситуации в Ингушетии, заявил Песков

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает всю необходимую информацию о ситуации в Ингушетии, где "есть определенная внутренняя напряженность", заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что там есть определенная внутренняя напряженность. Конечно же, президент получает всю необходимую информацию, но вместе с тем там, на месте проводится работа, поэтому пока преждевременно… ставить какие-то диагнозы", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, осведомлен ли и обеспокоен ли Путин ситуацией в Сунженском районе Ингушетии.

Вопрос об определении линии административной границы между Чечней и Ингушетией возникает периодически с начала 90-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в сентябре 2012 года создал комиссию по "уточнению и согласованию административной границы" между двумя республиками. В начале сентября текущего года Кадыров подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни и разрешения спорных вопросов при ее установлении.