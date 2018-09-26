Медведев прибыл в Финляндию, где проведёт переговоры с премьером Сипилей

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Финляндию, где сегодня проведет переговоры со своим финским коллегой Юхой Сипилей.

Как ранее сообщала пресс-служба российского правительства, стороны обсудят актуальные вопросы российско-финляндского торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, в повестке переговоров — ход реализации совместных промышленных, энергетических и инфраструктурных проектов и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Ожидается, что премьеры России и Финляндии в ходе встречи продолжат обсуждение вопросов, поднятых лидерами стран.

Регулярность встреч руководителей двух государств характеризует их хорошие отношения. Так, это будет уже четвертая встреча Медведева и Сипиля. Ранее, 22 августа, президенты РФ и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте провели переговоры в Сочи. Кроме того, 16 июля Хельсинки предоставили свою площадку для переговоров Путина и президента США Дональда Трампа.