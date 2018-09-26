ЦИК пообещал сделать повторные выборы в Приморье максимально открытыми

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова призвала перед повторными выборами главы Приморья "расчистить все авгиевы конюшни" и заверила, что Центризбирком постарается сделать процесс голосования максимально открытым.

"Очень бы хотела, чтобы перед тем, как пройдут повторные выборы — не позднее 16 декабря — в Приморском крае, тоже были расчищены все авгиевы конюшни", — заявила Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она подчеркнула, что ЦИК со своей стороны "постарается сделать процесс голосования максимально открытым, чтобы итоги голосования подводились достоверно".

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.