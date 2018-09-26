Глава ЦИК опровергла данные о сбое ГАС "Выборы" во Владимирской области

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова опровергла сообщения, что система ГАС "Выборы" во время второго тура голосования во Владимирской области работала с перебоями, отметив, что все функционирует четко и отлажено.

"Особенно мне не нравится ситуация, которая сложилась в Ленинском ТИКе (территориальная избирательная комиссия, во Владимирской области) когда были закрыты двери, когда скопились председатели участковых комиссий с протоколами, там была задержка. Свалили на то, что там какие-то перебои с ГАС "Выборы". Не было никаких перебоев. Наша государственная система "Выборы" работает чётко и отлажено, никаких перебоев, может, у кого-то были какие-то перебои с сознанием", — сказала она заседании ЦИК.

Памфилова потребовала разобраться с ситуацией, чтобы все виновные были наказаны.