Памфилова рассказала о реакции жителей Приморья на позицию ЦИК по выборам

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала о пачках писем от жителей Приморского края с благодарностью в адрес ЦИК за позицию комиссии, рекомендовавшей признать результаты выборов главы края недействительными.

"Сейчас в наш адрес приходят каждый день — у меня уже пачки писем от рядовых жителей Приморья, которые благодарят Центральную избирательную комиссию за то, что она рекомендовала признать эти выборы недействительными, фактически, отменить их", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она зачитала одно из таких писем. "Мы, и я сейчас обращаюсь к нашим коллегам в Приморском крае, мы не можем подвести людей. Если мы взяли курс на оздоровление системы, чтобы выборы проходили честно, принципиально, чтобы в них верили, мы должны так же действовать и дальше", — убеждена глава ведомства.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.