Памфилова прокомментировала уход Лихачева из ЦИК

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поблагодарила за работу Василия Лихачева, написавшего заявление об отставке с поста члена Центризбиркома, и пожелала ему реализоваться на новом месте.

Ранее стало известно, что Лихачев, курировавший в ЦИК вопросы международного взаимодействия, намерен покинуть комиссию, он подал заявление об отставке, объяснив это тем, что выполнил поставленные перед ним задачи. Поскольку он был назначен в ЦИК в составе "президентской пятерки", обращение о сложении полномочий он также направлял на имя Владимира Путина. Указ об освобождении Лихачева от обязанностей члена ЦИК, подписанный президентом, был опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Указом президента прекращены полномочия нашего коллеги Лихачева Василия Николаевича. Я бы хотела от имени моих коллег всех сердечно его поблагодарить за ту совместную работу, которая была, высказать самые большие пожелания здоровья и найти себя на том поприще, на котором он предполагает себя реализовывать", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.