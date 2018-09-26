МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ни по одной из девяти жалоб на предполагаемые нарушения, которые поступили в ходе голосования во втором туре выборов главы Хабаровского края, информация не подтвердилась полностью, информацию по двум эпизодам рассматривают правоохранители, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Она отметила, что информация по двум эпизодам предполагаемых нарушений, связанных с вопросами агитации, "в настоящее время находится на проверке в правоохранительных органах Хабаровского края".
В среду избирком Хабаровского края утвердил кандидата от ЛДПР Сергея Фургала победителем на выборах главы региона. За него проголосовали почти 70% избирателей. Губернатор Вячеслав Шпорт получил около 28% голосов.