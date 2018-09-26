Памфилова рассказала о рассмотрении жалоб по выборам в Хабаровском крае

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ни по одной из девяти жалоб на предполагаемые нарушения, которые поступили в ходе голосования во втором туре выборов главы Хабаровского края, информация не подтвердилась полностью, информацию по двум эпизодам рассматривают правоохранители, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"В ходе повторного голосования по выборам губернатора Хабаровского края поступило 9 жалоб по шести эпизодам предполагаемых нарушений избирательного законодательства, из них полностью не подтвердились нарушения ни по одной жалобе", — сообщила Памфилова на заседании ЦИК.

Она отметила, что информация по двум эпизодам предполагаемых нарушений, связанных с вопросами агитации, "в настоящее время находится на проверке в правоохранительных органах Хабаровского края".

В среду избирком Хабаровского края утвердил кандидата от ЛДПР Сергея Фургала победителем на выборах главы региона. За него проголосовали почти 70% избирателей. Губернатор Вячеслав Шпорт получил около 28% голосов.