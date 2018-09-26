Памфилова надеется, что второй тур выборов главы Хакасии пройдет достойно

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова высказала надежду, что второй тур выборов главы Хакасии, который должен состояться 7 октября, пройдет достойно и без эксцессов.

"Мы действительно с пристрастием следили за тем, как проходят выборы, и ситуацию довольно подробно знаем. Это дает повод проанализировать… Хотелось бы, чтобы в преддверии повторного голосования в республике Хакасия тех эксцессов не было, которые мы наблюдали, чтобы все прошло достойно", — заявила Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин снялся со второго тура выборов, который, как сообщил ЦИК, теперь состоится с участием кандидата от КПРФ Валентина Коновалова и кандидата от "Справедливой России" Андрея Филягина, занявшего третье место в первом туре. По информации республиканской избирательной комиссии, Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.