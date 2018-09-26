В ЦИК рассказали, как прошли выборы во Владимирской области

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Избирательная кампания во Владимирской области внешне прошла довольно тихо, но за этой тишиной были попытки недобросовестного применения административного ресурса, их удалось не допустить, в итоге второй тур прошел довольно чисто, во многом благодаря усилиям избиркомов, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Надо сказать, что тут как раз жалоб официальных было мало, информационного шума было тоже мало, внешне кампания прошла довольно тихо, спокойно, за исключением нескольких эксцессов. Но, на самом деле, за этой тишиной были определённые попытки недобросовестного применения административного ресурса", — заявила Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Однако совместными усилиями Центризбиркома, "который тотально контролировал ситуацию в режиме реального времени", и большого числа наблюдателей, представителей СМИ, которые также наблюдали за процессом, "удалось не допустить применения в любых формах этого административного ресурса". Она уточнила, что попыток вбросов и переписывания протоколов удалось избежать именно благодаря такому усиленному контролю и принципиальной позиции Центризбиркома.

"Я бы хотела поблагодарить подавляющее большинство членов участковых избирательных комиссий, которые оказали серьезное сопротивление любой форме проявления административного ресурса. Поэтому в целом повторное голосование во Владимирской области по итогам прошло максимально открыто, итоги голосования достоверны и кампания была довольно чистой", — сказала председатель ЦИК.