Памфилова рассказала о выборах в Хабаровском крае

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в ходе выборов главы Хабаровского края почти не было случаев применения должностными лицами административного ресурса, кампания прошли очень достойно, максимально чисто, а большинство жалоб были впоследствии отозваны.

"В целом в ходе избирательной кампании в Хабаровском крае практически не было отмечено случаев применения должностными лицами административного ресурса — как в день голосования в первом туре 9 сентября, так и при повторном голосовании. Надо отдать должное, администрация края этим не грешила", — заявила Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она отметила, что в информационном пространстве в ходе второго тура выборов было много информационного шума, выражавшегося во взаимных обвинениях, "но когда были подведены итоги и все это схлынуло, все признали, что выборы максимально честно прошли, чисто и без каких-либо нарушений".

"Все претензии кандидатов друг к другу были сняты, а большинство обращений и жалоб, поступивших в комиссию, по итогам избирательной кампании были отозваны заявителями… Такой парадокс: шуму было много, а в реальности выборы прошли очень достойно", — подчеркнула глава ЦИК.

В среду избирком Хабаровского края утвердил кандидата от ЛДПР Сергея Фургала победителем на выборах главы региона. За него проголосовали почти 70% избирателей. Губернатор Вячеслав Шпорт получил около 28% голосов.