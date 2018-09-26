МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Прошедшие 9 сентября выборы показали, что в России выстроена прозрачная и честная демократическая избирательная система, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в среду на открытии осенней сессии палаты.

"В 26 субъектах Федерации прошли выборы глав регионов, в 16 регионах выбирали депутатов региональных парламентов. Примечательно, что в этом году выборы не ограничились единым днем голосования 9 сентября", — сказала спикер.

Она отметила, что в некоторых регионах кампания продолжается до сих пор. В других уже прошли вторые туры губернаторских выборов, которые показали, что "серьезно выросла политическая конкуренция, это не может не радовать", подчеркнула сенатор.

"Сентябрьская кампания продемонстрировала, что в России выстроена прозрачная и честная демократическая избирательная система, которая позволяет эффективно, что называется, "на корню" бороться с нарушениями избирательного законодательства", — подчеркнула сенатор.

Она добавила, что важным результатом кампании стало пополнение Совета Федерации новыми членами, многие из которых уже приступили к работе.

Как сообщили ранее в регламентном комитете, по итогам выборов на сегодняшний день в СФ приходят 13 новых сенаторов, еще 10 переподтвердили свои полномочия.

В этом году в единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. Также были назначены дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными; такие довыборы затронули шесть регионов.