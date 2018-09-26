Совфед осенью обсудит законодательство о содержании заключенных

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Совфед в рамках осенней сессии намерен обсудить законодательство, которое касается содержания заключённых, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко в среду на открытии сессии.

"Вскрывшиеся факты говорят о том, что насилие в местах лишения свободы до сих пор не изжито. Считаю, что нам надо внимательно посмотреть на законодательство, которое касается содержания заключённых", — отметила спикер.

Она попросила комитет по конституционному законодательству заняться этим вопросом самым серьёзным образом и в случае необходимости "подготовить предложения по совершенствованию правовой базы в этой сфере".

К председателю этого комитета сенатору Андрею Клишасу Матвиенко, в свою очередь, обратилась с просьбой обеспечить принятие в ходе нынешней сессии закона, запрещающего использовать "клетки" в залах судов.

Кроме того, в разгар отпусков опять возникли проблемы на туристическом рынке, сказала спикер.

"Пострадали более 30 тысяч наших граждан. Прошу комитет по социальной политике предметно заняться этим вопросом. Нужно разобраться, что ещё необходимо сделать для того, чтобы в принципе исключить такие ситуации", — заключила парламентарий.