Совфед осенью обсудит законодательство о содержании заключенных

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Совфед в рамках осенней сессии намерен обсудить законодательство, которое касается содержания заключённых, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко в среду на открытии сессии.
"Вскрывшиеся факты говорят о том, что насилие в местах лишения свободы до сих пор не изжито. Считаю, что нам надо внимательно посмотреть на законодательство, которое касается содержания заключённых", — отметила спикер.
Она попросила комитет по конституционному законодательству заняться этим вопросом самым серьёзным образом и в случае необходимости "подготовить предложения по совершенствованию правовой базы в этой сфере".
К председателю этого комитета сенатору Андрею Клишасу Матвиенко, в свою очередь, обратилась с просьбой обеспечить принятие в ходе нынешней сессии закона, запрещающего использовать "клетки" в залах судов.
"Пострадали более 30 тысяч наших граждан. Прошу комитет по социальной политике предметно заняться этим вопросом. Нужно разобраться, что ещё необходимо сделать для того, чтобы в принципе исключить такие ситуации", — заключила парламентарий.