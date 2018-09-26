Совфед 8 октября обсудит на слушаниях проект бюджета на 2019 год

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Сенаторы планируют 8 октября на парламентских слушаниях рассмотреть параметры федерального бюджета на 2019 год, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"В Совете Федерации 3 октября состоится правительственный час с участием министра экономического развития РФ Максима Орешкина. А уже 8 октября мы рассмотрим параметры бюджета в формате наших традиционных парламентских слушаний", — сказала спикер.

Она попросила коллег провести основательную подготовительную работу в субъектах Федерации, собрать предложения по подготовке бюджета.

"Наше мнение остаётся неизменным – стране нужен бюджет развития, а развитие нашего федеративного государства можно обеспечить только при условии сильных и самодостаточных регионов", — сказала Матвиенко.

По ее словам, Совфед, как палата регионов, должна и дальше уделять особое внимание совершенствованию межбюджетных отношений, продвигать активно внедрение стандарта благополучия. "Также важно внимательно следить за ходом реализации программы реструктуризации задолженности субъектов Федерации и разработки комплекса мер помощи регионам с высоким уровнем долговой нагрузки", — заключила спикер.

Она также сообщила, что в осеннюю сессию сенаторы рассмотрят около 600 законопроектов, из которых 150 относятся к приоритетным.