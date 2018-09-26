Никитин в среду вступит в должность губернатора Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости. Глеб Никитин, победивший на выборах губернатора Нижегородской области, вступит в должность в среду 26 сентября — ровно через год после назначения врио главы региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области пройдет 26 сентября в 14.00 в Гербовом зале Нижегородской ярмарки. В ходе церемонии Глебу Никитину вручат удостоверение об избрании губернатором региона", — говорится в сообщении.
Отмечается, что местная телекомпания ННТВ будет вести прямую трансляцию церемонии.
Двадцать шестого сентября 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Глеб Никитин.
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