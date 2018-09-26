Стивен Сигал заявил, что укрепляет связи между Россией и Японией

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен — РИА Новости. Актер Стивен Сигал заявил, что на своем новом посту спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям помогает укреплять отношения с Японией.

"Меня назначили совсем недавно, поэтому я пока на стадии переговоров с министерством иностранных дел. Хотя пост у меня недавно, я продолжаю делать то, что делал всегда, — укрепляю связь между странами. Сейчас я делаю то же самое для Японии, обсуждаю проблемы в отношениях дипломатических", — сказал Сигал журналистам во Владивостоке, куда он приехал на международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого".

"Поэтому моя миссия, независимо от того, пост есть или нет, — укреплять дипломатический имидж России за рубежом", — добавил он.

Актер, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. В начале апреля 2018 года он стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Кроме того, в августе Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в России.

"Меридианы Тихого" — традиционный ежегодный фестиваль кино во Владивостоке, в этом году он проходит с 21 по 27 сентября. Президентом фестиваля стал режиссер и продюсер Александр Роднянский, в состав основного жюри вошли российский режиссер Алексей Герман-младший и филиппинский продюсер Бьянка Бальбуэна.