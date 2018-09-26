Фургал заявил, что счетная палата Хабаровского края проведет срочный аудит

ХАБАРОВСК, 26 сен — РИА Новости. Избранный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что начнет свою работу с решения острых социальных вопросов и попросит региональную счетную палату провести срочный аудит.

В среду избирком Хабаровского края утвердил Фургала от ЛДПР победителем на выборах губернатора.

"С чего я начну. Первое — начну с острых социальных вопросов, постараюсь, думаю, получится решить по обманутым дольщикам", — сказал Фургал журналистам.

Он также заявил, что обещал решить вопрос по здравоохранению и займется этим.

"С первых часов работы начну заниматься тарифами на услуги ЖКХ. Обязательно попрошу провести ревизию и попрошу счетную палату провести срочный аудит, чтобы понять, на какой точке мы сегодня находимся. Быстро, буквально в течение недели необходимо провести аудит, ревизию", — добавил Фургал.

"Дальше начну разбираться со структурой долга… и постараюсь при помощи федерального центра или снизить долговую нагрузку, или ее структуризировать", — сказал он.

Избранный губернатор также отметил, что попросит больницы и школы предоставить данные о зарплатах врачей, учителей, среднего и младшего медицинского персонала. "Не среднюю зарплату, а выборочно 100 человек — должность, зарплаты, чтобы понять, что необходимо сделать, чтобы более справедливым было распределение", — сказал Фургал.