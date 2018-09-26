Фургал планирует вдвое сократить число своих заместителей

ХАБАРОВСК, 26 сен — РИА Новости. Количество заместителей губернатора Хабаровского края будет сокращено с 21 до 8-12 человек, заявил журналистам в среду избранный губернатором края Сергей Фургал.

В среду избирком Хабаровского края утвердил Фургала от ЛДПР победителем на выборах губернатора. Ранее он заявил, что сформирует новое правительство региона в течение двух недель после инаугурации (назначена на пятницу).

"Я считаю избыточным такое огромное количество заместителей. С мое точки зрения, это избыточно. Я не могу точно назвать цифру, но от 8 до 12 — это оптимальный состав заместителей, 21 это много", — сказал Фургал.

Он сообщил, что действующее правительство региона, как положено по закону, будет отправлено в отставку, и все его члены перейдут в статус исполняющих обязанностей. "Я попрошу их продолжить работу, если кто-то не сможет или не захочет, держать не буду", — сказал избранный губернатор.

"В правительстве будут работать только те, кто не замешан ни в каких схемах, махинациях и хищениях. Только честные, действительно желающие улучшения жизни к крае", — добавил он.

Ранее Фургал сообщил, что правительство будет коалиционным, состоящим из представителей разных партий, которые будут отбираться, исходя из своих профессиональных качеств.