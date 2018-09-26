Правительство Хабаровского края будет коалиционным, заявил Фургал

ХАБАРОВСК, 26 сен — РИА Новости. Правительство Хабаровского края будет коалиционным, в него смогут войти представители всех партий, исходя из профессиональных качеств, заявил избранный губернатором края Сергей Фургал.

В среду избирком Хабаровского края утвердил Фургала от ЛДПР победителем на выборах губернатора.

"Коалиционное правительство будет состоять из всех партий, но это не значит, что в него придёт человек, который не профессионал. Будет предложено всем — коммунистам, "Единой России", предоставить кандидатуру по направлениям, которые должны соответствовать заданным параметрам", — сказал Фургал в среду журналистам.

"Разногласий по политическим моментам и идеологии не будет", — заверил он.