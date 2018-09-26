Вопрос о дате новых выборов в Приморье не находится в повестке заксобрания

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен — РИА Новости. Вопрос о назначении даты новых выборов главы Приморья не внесен в повестку заседания законодательного собрания в среду, но его могут вынести дополнительным вопросом уже во время заседания, сообщил РИА Новости представитель регионального парламента.

Ранее представитель заксобрания края сообщил РИА Новости, что депутаты могут рассмотреть вопрос о назначении даты новых выборов главы региона на очередном заседании 26 сентября.

"По нашей информации, этого вопроса, скорее всего, не будет. Но его могут вынести дополнительным вопросом уже во время заседания", — рассказал собеседник.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.