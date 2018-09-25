Лавров назвал пропагандой заявления о российском шпионе в Норвегии

ООН, 25 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал пропагандой заявления о том, что задержанный в Норвегии россиянин является шпионом.

"Ваш мозг был промыт пропагандой", — сказал он "на полях" Генассамблеи ООН, отвечая на вопрос журналиста про задержанного россиянина. В понедельник МИД РФ заявил протест в связи с задержанием в аэропорту города Осло и помещением под арест российского гражданина Михаила Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности".

Как сообщают норвежские СМИ, 51-летний россиянин участвовал в семинаре, темой которого был обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы. Адвокат подтвердила, что россиянин предоставил полицейским доступ ко всем своим электронным устройствам.