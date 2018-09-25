ООН, 25 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН. Ранее во вторник Лавров встретился с главами МИД Китая и Кубы, а также президентами Хорватии, Кипра, генсеком НАТО и главой дипломатии ЕС.

Кассис ранее заявлял, что намерен на встрече на полях ГА ООН обсудить с Лавровым тему двух россиян, которые якобы пытались вести шпионскую деятельность в лаборатории города Шпиц.

Швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad сообщали со ссылкой на собственное расследование о двух россиянах, якобы намеревавшихся шпионить в лаборатории швейцарского города Шпиц, эксперты которой проводили исследования в связи с событиями в Сирии и Солсбери. Утверждалось, что предполагаемые агенты были задержаны в Гааге весной этого года, а позже высланы в Россию. Издания отмечали, что швейцарская разведка подтвердила свое участие в этой операции "наряду с голландскими и британскими коллегами".

В связи с этим Лавров заявлял, что Москва будет готова вразумительно прокомментировать эти сообщения только после получения фактов.

Ранее в МИД Швейцарии заявили РИА Новости об ужесточении процедуры рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов в связи с подозрениями в нелегальной деятельности РФ в стране.